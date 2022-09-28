В Югре 28 сентября 2022 года выпадет снег

Погода в Югре 28 сентября 2022 года Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 28 сентября, в Югре облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, днем 0, +5 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем потеплеет всего до +1, +3 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день говорили: «Гуси летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут», - и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко - это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде - будет тепло.