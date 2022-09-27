Югорчанин украл у соседки ювелирные украшения и сдал их в ломбард Фото: Татьяна Коркина

В Югорске задержан подозреваемый в краже золотых украшений, стоимостью 180 тысяч рублей.

С заявлением о о краже из квартиры ювелирных изделий в полицию обратилась жительница города. Полицейские обнаружили отпечатки пальцев, благодаря которым и нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний сожитель соседки по лестничной клетке, у которого были ключи от квартиры потерпевшей.

Злоумышленник задержан, вину полностью признал, но похищенные украшения он успел сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело.