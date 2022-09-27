В Когалыме разберутся с любителем пьяной езды Фото: Юлия Кучеренко

В Когалыме разберутся с любителем пьяной езды. Его привлекли за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- На улице Фестивальной в вечернее время время нарядом дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Когалыму был остановлен автомобиль под управлением ранее судимого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения - прокомментировали в ОМВД России по г. Когалыму.

Как уточняют в ведомстве, содержание паров спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,31 мг/л. Во время проверки документов выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав менее месяца назад.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.