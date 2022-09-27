Фото: страница руководителя управления ЗАГС ХМАО в соцсети

В ЗАГСах Югры пообещали женить мобилизованных без очереди, а точнее сразу в день обращения. Для этого жених должен предоставить документ из военкомата о мобилизации. Такую информацию подтверждает руководитель управления ЗАГС ХМАО Евгения Мальцева.

- В Югре органы ЗАГС в качестве основания для сокращения срока на государственную регистрацию заключения брака или заключения брака в день подачи заявления стали принимать в качестве основания повестку, выданную гражданину Военным комиссариатом, в рамках призыва на военную службу по мобилизации. Органы ЗАГС в Югре максимально готовы оказывать содействие гражданам по данному вопросу - сообщила Евгения Мальцева на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что, цитата, «для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации».