Полицейские в Югре помогли пенсионерке выбраться из леса Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские в Югре помогли пенсионерке выбраться из леса. В тот день, в утреннее время женщина отправилась в лес за грибами в районе 13-14 км автодороги по направлению к с.Тундрино. Она должна была вернуться в то же место, где ее ждала дочь, но в назначенное время женщина не появилась.

После того, как дочь обратилась в полицию, на место прибыли полицейские, которые для привлечения внимания пенсионерки использовали СГУ, а также отправились на ее поиски в лес. К счастью, югорчанку нашли целой и невредимой, вывели из леса и передали волновавшейся дочери.

- На имя начальника ОМВД России по Сургутскому району Олега Савельева поступило благодарственное письмо от дочери югорчанки. В своем обращении женщина выражает слова благодарности оперуполномоченному уголовного розыска Анатолию Гордееву, полицейскому водителю Айнуру Закирову, дознавателю Юлии Ашуровой, полицейскому кинологу Евгению Волкову и его четвероногому напарнику Зигеру, а также специалистам службы спасения 112 за оказанную помощь в поисках заблудившейся в лесу ее мамы - сообщают в ОМВД России по Сургутскому району.