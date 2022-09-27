Дети из Донбасса прошли обследование в Югре и будут получать необходимую помощь врачей

Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дети из Донбасса прошли обследование в Югре. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения ХМАО.

Прибывшие из ДНР 30 несовершеннолетних и 15 родителей 22 сентября разместились в пункте временного размещения в гостинице «Олимпийская». В комнатах подготовлено все необходимое для комфортного пребывания. С детьми и их сопровождающими работали врачи-психиатры, медицинские психологи и начальник отдела социального развития и реабилитации Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы.

Специалисты проверили эмоциональное состояние 45 жителей ДНР и в кратчайшие сроки предоставят результаты исследований и дадут им рекомендации.