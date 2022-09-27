В Нижневартовске отец и дочь стали жертвами мошенников Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске житель города, который стал невольной жертвой киберпреступников пришел за помощью в полицию.

Он рассказал, что его дочь проживает и работает в Московской области и недавно на одном из популярных сайтов она разместила объявление о том, что оказывает репетиторские услуги по обучению иностранным языкам. К ней тут же поступило предложение от мужчины, который хотел бы научить своего ребенка разговорному английскому.

Клиент попросил перечислить деньги на счет учительницы, но, к сожалению, у него нет карты банка, которым пользуется репетитор, а за платеж с другого банка взимается комиссия. Тогда девушка сообщила преступнику данные карты ее отца, доверяя дочери, отец был не против, что деньги поступят на его счет. Но оказалось, что вместо того, чтобы поступить с его счета списались больше 28 тысяч рублей. Отец тут же перезвонил девушке и сообщил, что их обманули.

Возбуждено уголовное дело.