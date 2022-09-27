Злостный неплательщик алиментов из Югры задолжал своему ребенку больше 500 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Октябрьском районе суд вынес приговор 39-летнему жителю поселка Приобье, который осужден за неуплату алиментов.

По информации окружной прокуратуры, отец несовершеннолетнего ребенка ранее привлекался к административной ответственности за неуплату средств на его содержание. Но подсудимый должных выводов для себя не сделал и не стал платить алименты. В итоге он задолжал своему ребенку больше 500 тысяч рублей.

- Суд, в соответствии с позицией государственного обвинителя по совокупности приговоров, назначил виновному наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка - говорится в информации прокуратуры.

Заработок, полученный осужденным во время отбытия наказания, пойдет в счет погашения задолженности по алиментам.