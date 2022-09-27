Коронавирус в Югре, последние новости на 27 сентября 2022 года: заболели еще 268 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксировано 241 756 случаев коронавируса. За день подтверждено 268 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 126, Нижневартовске - 25, Нефтеюганске - 27, Нягани - 11, Сургутском районе - 12, Советском районе - 8, Урае - 24, Нефтеюганском районе - 5, Мегионе - 1, Когалыме - 1, Югорске - 14, Кондинском районе - 5, Октябрьском районе - 4, Нижневартовском районе - 1, Пыть-Яхе - 2, Ханты-Мансийском районе - 2.

На момент выявления у 260 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 268 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 060 человек, всего прошли обследование 3 481 294.

За весь период от COVID - умерли 2 571 человек. За сутки выписались по выздоровлению 1 119 человек, за весь период пандемии вылечились 232 172 югорчанина.