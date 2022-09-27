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Происшествия27 сентября 2022 7:22

Житель Нягани до смерти избил собутыльника стаканом

Расследование продолжается
Виктория Терина
Житель Нягани до смерти избил собутыльника стаканом

Житель Нягани до смерти избил собутыльника стаканом

Фото: Татьяна Коркина

В Нягани 53-летнего жителя подозревают в причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, после которого тот умер.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 24 сентября 2022 года подозреваемый, ранее неоднократно судимый, поругался с собутыльником в доме своего знакомого по улице Орджоникидзе города Советский. Во время ссоры он ударил его стаканом по голове и по шее. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Расследование продолжается.