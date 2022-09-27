Спортсмен из Югры обирается установить мировой рекорд на турнике

Фото: Администрация городского поселения Федоровский

Спортсмен из Фёдоровского (Сургутский район) Альви Вахабов собирается установить мировой рекорд – за один час сделать 306+ выходов силой на кольцах - сложное физическое упражнение с собственным весом, являющийся базовым элементом воркаута и неизменной составляющей комплексов кроссфита.

Как поясняют специалисты, выход силой объединяет в себе вертикальную тягу и вертикальный жим. Рекорд планируют установить 1 октября 2022 года в ЦСП "Атлант" с.п. Солнечный.

Последний рекорд по выходу силой на кольцах установил белорусский атлет Максим Трухоновец – он за один час сделал 305 выходов, что в 2 раза больше действующего рекорда в книге Гиннеса, поставленного испанцем Алехандро Солер Тари, который совершил 156 выходов силой.

Напомним, первый рекорд в «спортивную копилку» Сургутского района в 2021 году принёс школьник из городского поселения Федоровский Хаджимурадов Ильман – он выполнил 5 600 отжиманий от пола.