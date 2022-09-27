В Югре детские сады ушли на карантин по ОРВИ и ковиду

В Югре детские сады уходят на карантин по ОРВИ и ковиду Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО увеличилось количество групп в детсадах, закрытых на карантин по ОРВИ и ковиду. Информацию о том, что в Югре детские сады уходят на карантин подтвердил региональный Роспотребнадзор.

- За неделю, с 19 по 25 сентября, в связи с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 образовательный процесс приостановили в одном детском саду Березовского района, в 13 группах десяти детских садов Кондинского района, Сургута, Советского района, Лангепаса, Югорска, Покачей. Неделей ранее на карантине находились дети из 12 групп девяти детских садов - сообщили в Роспотребнадзоре.

Но при этом Количество закрытых на карантин классов в школах, наоборот, уменьшилось. Сейчас дистанционно учатся ученики в 24-х школах семи муниципалитетах округа, а именно: в Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Советском районе, Югорске, Покачах, Нягани.

Всего в Югре, по данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 152,6 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения это ниже уровня предыдущей недели на 9,1%. Больше всего болеют в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.