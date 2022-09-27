Кражи, наркотики, подделка денег: за прошедший день в Югре зарегистрировано 56 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедший день в Югре зарегистрировано 56 преступлений, по горячим следам раскрыто 31.

Так, в Югорске специалист отдела безопасности одного из банков при пересчете наличных обнаружил купюру номиналом 1 000 рублей с признаками подделки. По факту фальшивомонетничества возбуждено уголовное дело.

Еще одно преступление зарегистрировано в Сургуте. Возле жилого дома по проспекту Мира был задержан ранее судимый гражданин, у которого в кармане куртки обнаружена и изъята пачка сигарет с полимерным свертком внутри. Вещество внутри сдержало в своем составе наркотик массой 0,461 грамма.

А в Нягани с заявлением о краже в полицию обратился местный житель. Он пояснил, что кто-то воспользовался его ранее утерянной банковской картой. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 37-летний мужчина. Он потратил с помощью чужой карты 6 тысяч рублей, оплачивая товары в различных торговых точках города. Против него также заведено уголовное дело.