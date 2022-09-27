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Происшествия27 сентября 2022 4:32

В Югре из-за нарушения дистанции произошла авария, в которой пострадали два человека

Авария произошла на 4 километре автодороги "Нижневартовск - Излучинск"
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека получили травмы. Авария произошла на 4 километре автодороги "Нижневартовск - Излучинск" в Нижневартовском районе. По информации окружной ГИБДД 57-летний водитель "Acura", двигаясь со стороны Нижневартовска в направлении поселка Излучинск не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем "Toyota Avensis" с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель "Acura" и пассажир "Toyota", 27-летняя женщина, получили травмы. А 27-летний вартовчанин, находившийся за рулем "Toyota", не пострадал.

Кроме того, за день сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей в состоянии опьянения, 8 - за отказ от прохождения освидетельствования и 6 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 48 - за нарушение правил перевозки детей.