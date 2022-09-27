Погода в Югре 27 сентября 2022 года: ночью до -6 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 27 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем по всей территории небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, днем потеплеет до 0, +5 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем +2, +4 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.