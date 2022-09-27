Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 3:29

Погода в Югре 27 сентября 2022 года: ночью до -6 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 27 сентября 2022 года
Виктория Терина
Погода в Югре 27 сентября 2022 года: ночью до -6 градусов

Погода в Югре 27 сентября 2022 года: ночью до -6 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 27 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем по всей территории небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, днем потеплеет до 0, +5 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем +2, +4 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре