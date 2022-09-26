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Происшествия26 сентября 2022 15:27

Жительница Лянтора везла кредит и перевела деньги мошеннику, который представился прокурором

Возбуждено уголовное дело
Евгений Значковский
Жительница Лянтора везла кредит и перевела деньги мошеннику, который представился прокурором

Жительница Лянтора везла кредит и перевела деньги мошеннику, который представился прокурором

Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе 55-летняя жительница Лянтора и заявила о мошенничестве.

Женщине позвонил мошенник и представился работником прокуратуры. Незнакомец интересовался состоянием здоровья заявительницы, а после сообщил, что от ее имени по доверенности некий мужчина в различных банках пытается взять кредит. Женщина ответила, что никому доверенность не передавала и тогда аферист сообщил заявительнице, что теперь делом займется прокуратура округа и вся информация будет передана в ведомство. Но на этом разговор не закончился.

Спустя некоторое время потерпевшей позвонил мужчина, представился заместителем прокурора ХМАО - Югры и убедил ее самостоятельно оформить кредиты, чтобы аферисты не смогли присвоить деньги себе. Пострадавшая, будучи уверенной в достоверности информации отправилась в несколько банков и оформила кредиты на 200 тысяч рублей. А затем все полученные средства она перевела на счета, которые указывал лже-сотрудник прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело.