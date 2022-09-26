В Югре прошел экологический форум

Фото: Форум экологических объединений «#ЭкоPRO»

В Югре прошел форум «#ЭкоPRO». Об этом сообщили в Правительстве округа. Главная тема форума этого года: «Водо- и энергосбережение — основа действий в защиту климата».

Экологическая инициатива югорчан объединила 34 команды из Алтайского края, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Ими стали участники школьных и молодёжных экологических объединений в возрасте от 14 до 17 лет.

В рамках мероприятия провели хакатон по разработке и презентации настольных экологических игр, воркшопы по вопросам охраны водных ресурсов, энергосбережения и сохранения климата. Кроме того участники познакомились с основными экологическими задачами по сохранению Обь-Иртышского бассейна, методами природоохранной работы.

- Югра - особая территория для поддержания природного баланса планеты. Более половины территории региона покрыто хвойными лесами. В автономном округе более трёхсот тысяч озёр и тысячи рек, здесь находится уникальное место слияния двух великих рек - Оби и Иртыша - отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

По итогам хакатона жюри определили победителей в номинациях «Игра по охране водных ресурсов» и «Игра по охране климата и энергосбережению».