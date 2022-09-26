Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре пьяный водитель на погрузчике съехал в кювет. Об этом сообщили в ГИБДД Югры.

Так, пьяный 46-летний мужчина, двигаясь на погрузчике «FOTON» по одной из автодорог Октябрьского района, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель в аварии не пострадал.

Только за прошедшую неделю, по информации Госавтоинспекции, на дорогах округа задержан 121 водитель с признаками опьянения и возбуждено 7 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Окружная Госавтоинспекция просит жителей Югры сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.