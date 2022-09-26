Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 12:29

В Югре пьяный водитель на погрузчике съехал в кювет

Мужчина не пострадал
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре пьяный водитель на погрузчике съехал в кювет. Об этом сообщили в ГИБДД Югры.

Так, пьяный 46-летний мужчина, двигаясь на погрузчике «FOTON» по одной из автодорог Октябрьского района, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель в аварии не пострадал.

Только за прошедшую неделю, по информации Госавтоинспекции, на дорогах округа задержан 121 водитель с признаками опьянения и возбуждено 7 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Окружная Госавтоинспекция просит жителей Югры сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.