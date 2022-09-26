Жителя Нижневартовского района ждет суд за убийство собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 36-летнего жителя Покачей. Он обвиняется в убийстве.

Как рассказали в следственном комитете, 15 июня 2022 года во время совместного застолья между обвиняемым и его 32-летним знакомым в одном из частных домов произошел конфликт из-за взаимных оскорблений. Во время ссоры 36-летний мужчина ударил ножом оппонента в грудь. В итоге от полученных ран товарищ скончался на месте происшествия. Тело погибшего нашел хозяин дома, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Обвиняемый вину признал частично. Следователями собрана достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.