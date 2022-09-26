Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 12:12

Жителя Нижневартовского района ждет суд за убийство собутыльника

Расследование уголовного дела завершено
Виктория Терина
Жителя Нижневартовского района ждет суд за убийство собутыльника

Жителя Нижневартовского района ждет суд за убийство собутыльника

Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 36-летнего жителя Покачей. Он обвиняется в убийстве.

Как рассказали в следственном комитете, 15 июня 2022 года во время совместного застолья между обвиняемым и его 32-летним знакомым в одном из частных домов произошел конфликт из-за взаимных оскорблений. Во время ссоры 36-летний мужчина ударил ножом оппонента в грудь. В итоге от полученных ран товарищ скончался на месте происшествия. Тело погибшего нашел хозяин дома, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Обвиняемый вину признал частично. Следователями собрана достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.