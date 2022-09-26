Жительница Сургута стала жертвой мошенников, пытаясь продать диван Фото: Юлия Кучеренко

Полиция Сургута занялась расследованием неприятного случая, который произошел с 43-летней местной жительницей. Она рассказала, что разместила на одном сервисе бесплатных объявлений информацию о продаже дивана и спустя время с ней связался потенциальный покупатель, который оказался мошенником.

Во время телефонного разговора собеседники договорились об оплате товара и мнимый покупатель убедил женщину продиктовать реквизиты банковской карты и код с сервисного номера банка. Узнав все необходимые данные, преступник получил доступ к мобильному приложению, после чего, отправил запрос на оформление кредита от имени югорчанки. Дождавшись одобрения кредита, он забрал 4 млн 130 тысяч рублей и не забыл прихватить личные сбережения северянки в сумме 5 тысяч рублей.

Возбужденно уголовное дело.