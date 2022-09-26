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Происшествия26 сентября 2022 7:52

В Югре предприниматель скрыл доходы компании и не заплатил 3 миллиона налогов

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Югре предприниматель скрыл доходы компании и не заплатил 3 миллиона налогов

В Югре предприниматель скрыл доходы компании и не заплатил 3 миллиона налогов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом рассказали в СУ СК России по ХМАО-Югре.

Как сообщают в ведомстве, с января 2018 по декабрь 2020 года индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по производству строительно-монтажных и отделочных работ, а также благоустройству территорий, не показал в налоговой декларации и других отчетных документах доход, полученный от нескольких организаций. Таким образом, он уклонился от уплаты более 3 миллионов рублей налоговых отчислений.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и принимают меры к возмещению причиненного государству ущерба. Расследование продолжается.