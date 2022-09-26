Коронавирус в Югре, последние новости на 26 сентября 2022 года: заболели еще 546 человек Фото: Татьяна Коркина

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 241 488 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 546 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах: Сургут - 127, Нижневартовск - 53, Ханты-Мансийск - 105, Нефтеюганск - 62, Нягань - 9, Сургутский район - 21, Советский район - 11, Урай - 35, Нефтеюганский район - 15, Мегион - 16, Когалым - 1, Югорск - 32, Кондинский район - 21, Октябрьский район - 3, Радужный - 12, Нижневартовский район - 2, Пыть-Ях - 18, Ханты-Мансийский район - 3.

На момент выявления у 542 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 544 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 277 человек, всего прошли обследование 3 480 234.

За весь период от COVID - умерли 2 570 человек. За сутки выписались по выздоровлению 494 человека, за весь период пандемии выздоровели 231 053 югорчанина.