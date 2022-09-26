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Происшествия26 сентября 2022 5:58

В Нижневартовске брат украл у сестры игровую приставку и сдал в её в комиссионный магазин

За выходные в Югре зарегистрировано 110 преступлений
Денис Михайлов
За выходные в Югре зарегистрировано 110 преступлений

За выходные в Югре зарегистрировано 110 преступлений

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 110 преступлений, по горячим следам раскрыто 68.

Жительница Нижневартовска пришла в полицию с заявлением о том, что из её дома пропала игровая приставка. Похитителем оказался родной брат заявительницы, которые сдал приставку в комиссионной магазин. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте, возле дома по улице Геологической, задержан 36-летний мужчина, у которого нашли сверток с порошкообразным веществом коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством, содержащим героин массой 0,66 грамма.

А в Белоярском районе задержан гражданин мужчина, который проник в чужую квартиру, откуда похитил золотые ювелирные украшения, общей стоимостью 150 тысяч рублей. Подозреваемый признал вину.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.