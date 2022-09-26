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Происшествия26 сентября 2022 5:15

Житель Нягани заплатил за интим-услуги жрице любви, но деньги "улетели" мошенникам

В выходные мошенники "заработали" около 5 миллионов рублей, обманывая жителей Югры
Виктория Терина
В выходные мошенники "заработали" около 5 миллионов рублей, обманывая жителей Югры

В выходные мошенники "заработали" около 5 миллионов рублей, обманывая жителей Югры

Фото: Татьяна Коркина

В выходные мошенники "заработали" около 5 миллионов рублей, обманывая жителей Югры. В полицию с заявлениями обратились 18 югорчан.

Так, на уловку аферистов повелась уроженка Сургута, которая решила воспользоваться услугами вывоза мусора с придомовой территории. Женщина заплатила за работу 22 тысячи рублей, но мнимый сотрудник управляющей компании так и не явился, а территория дома так и осталась не убранной.

Другой 33-летний житель Нягани, воспользовавшись не достоверным сайтом интим-услуг, перевел девушке 17 тысяч рублей, но не дождавшись гостью, понял, что стал жертвой мошенников. А житель Нижневартовска, продавая автомобильную магнитолу, сам предоставил мошенникам данные своей карты и лишился 98 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.