В Сургуте водитель иномарки столкнулся с подростком на мотороллере

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 детей.

Одна из аварий произошла на улице 30 лет Победы в Сургуте. 41-летний мужчина на "Opel Astra", при въезде на парковку одного из торговых комплексов города, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотороллером "Irbis", двигавшемся во встречном направлении. В результате 14-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и доставлен в больницу, а водитель иномарки не пострадал.

В момент аварии подросток передвигался в мотошлеме, что снизило тяжесть полученных травм в аварии. Родители были осведомлены о поездках ребенка на транспортном средстве и разрешали его использовать для передвижения по городу. Отец мальчика привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав.

Кроме того, за сутки сотрудниками ГИБДД задержано 47 водителей в состоянии опьянения, 16 - за отказ от прохождения освидетельствования и 14 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 47 водителей и 126 - за нарушение правил перевозки детей.