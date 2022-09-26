Погода в Югре 26 сентября 2022 года: дождь и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 26 сентября, ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11 м/с. Температура ночью -1, -6 °С, днем +1, +6 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем потеплеет всего до +3, +5 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Этот день считали последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает - землю целить начинает», - говорили крестьяне.