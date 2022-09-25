В Сургуте за 130 млн рублей продают пентхаус с большой террасой. Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте за 130 млн рублей продают пентхаус с большой террасой. Общая площадь – около 400 квадратных метров.

«Продам дорого двухуровневый пентхаус на 25-м и 26-м этажах в современном доме ЖК «Северная Венеция». Общая площадь с террасой более 400 квадратных метров», – сообщает автор объявления, размещенного на одном из сайтов.

Уточняется, что это пятикомнатная квартира. Расположена она в высотке на улице Университетской. У квартиры нет хозяина, там еще никто не жил.

Кстати, тут выполнен дизайнерский ремонт, жилплощадь укомплектована итальянской мебелью и техникой. А лестница на второй этаж выполнена из бразильского гранита с коваными перилами.