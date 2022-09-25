Югорчанин нашел банковскую карту и четыре дня покупал алкоголь. Фото: Ольга Крыльцова

В Белоярском районе расследовали уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он четыре дня покупал алкоголь, вот только оплачивал товар он с чужой банковской карты, которую нашел на улице.

– Он передавал карту и другу для похода за покупками, при этом напоминая, чтобы сумма покупки не была выше 1000 рублей. Когда в очередной раз осуществить покупку не удалось, так как средств на карте уже не хватало, он выбросил ее на улице, – рассказали в ОМВД России по Белоярскому району.

В полицию в это время обратился владелец карты, который узнал, что с его счета списало 7600 рублей. Потерпевший пояснил, что пропажу карты обнаружил не сразу, а потерял, видимо, после пробежки на стадионе. Деньги на ней предназначались для покупки билета в Тюмень. Проверить баланс карты он не мог, так СМС-информирование было отключено.

Того, кто тратил деньги с потерянной карты, полицейские установили в кратчайшие сроки и возбудили в отношении него уголовное дело. Злоумышленник раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.