В парке «За Саймой» в Сургуте продолжается строится дорожки тропинки, ведущие к набережной

Фото: Администрация Сургута

В парке «За Саймой» в Сургуте продолжается строительство дорожно-тропиночной сети протяженностью 600 метров. На месте старого асфальта подрядчики уложили брусчатку.

Как сообщили в администрации города, покрытие в виде бесшовной брусчатки для тропиночной сети выбрано не случайно, а из-за ее надежности и удобства. По такому покрытию будет комфортно прогуливаться мамам с колясками, кататься велосипедистам и наслаждаться природой парка обычным пешеходам. Скоро в парке появится система видеонаблюдения.

Горожане получат дорожно-тропиночную сеть, которая будет примыкать к набережной. Как отметили власти, проект корректируется с учетом сохранения всех деревьев и растительности.