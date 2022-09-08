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Происшествия8 сентября 2022 7:25

Житель Югры пойдет под суд за нарушение административного надзора

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года
Виктория Терина
Житель Югры пойдет под суд за нарушение административного надзора

Житель Югры пойдет под суд за нарушение административного надзора

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте утверждено обвинение против местного жителя, обвиняемого в двух преступлениях.

Как рассказали в окружной прокуратуре, ранее осужденный мужчина, которому судом установлен административный надзор, не встал на путь исправления и неоднократно нарушал установленные ему административные ограничения, за что привлекался судом к административной ответственности.

Сейчас мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Сургута в пьяной ссоре зарезал соседа. Сначала он скрывался, а на следующий день сам пришел в полицию.