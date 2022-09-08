Житель Сургута попытался снять девушку, но оказалось, что его обманули мошенники

За минувшие сутки жители региона отдали мошенникам 3 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки жители региона отдали мошенникам 3 миллиона рублей. Полиция зафиксировала 9 фактов мошенничества и краж. На этот раз рекордсменами по общению с аферистами стали жители крупных городов, Сургута и Нижневартовска.

Так, 38-летняя жительница Нижневартовска перевела на счет вымышленному покупателю больше 27 тысяч рублей за покупку беговой дорожки, но тренажер так к ней и не доехал.

Другой молодой парень из Сургута перевел на неустановленный счет 60 тысяч рублей, якобы за снятие брони одной из девушек легкого поведения. Он был уверен, что деньги ему вернутся и даже оформил кредит на 40 тысяч рублей.

В Пыть-Яхе женщина попалась на уловку мошенников, защищая свои счета от мошенников. Югорчанка поверила мнимому банкиру и перевела на «безопасную ячейку» порядка 35 тысяч личных средств.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.