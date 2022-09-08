Сургутские автобусы перешли на систему оплаты проезда без кондукторов Фото: Татьяна Коркина

Сургутские автобусы перешли на систему оплаты проезда без кондукторов. Как сообщили в администрации города, платить за проезд пассажиры теперь могут через стационарные валидаторы, которые установили в общественных автобусах.

Чтобы оплатит проезд достаточно приложить банковскую карту к устройству, но несмотря на нововведения, в общественном транспорте сохранят контроль оплаты проезда. Это будут проверять контролеры при входе в автобус.

- Представитель контрольно-ревизионной службы при входе в автобус со своим терминалом будет сверять данные с терминалом водителя по количеству оплат. Далее будет проводиться проверка банковских карт граждан, находящихся в автобусе, – рассказали в администрации.

После того, как оплата проезда будет подтверждена, когда пассажир приложит свою банковскую карту к специальному терминалу контролера, высветится надпись «проезд оплачен». В противном случае будет выписан штраф. Без кондукторов уже ездят маршруты: №1, 3, 5, 7, 10, 23 и 24.

Зимой в Сургуте появились 14 новых автобусов. А этой весной запустили маршруты в отдаленные дачные кооперативы, для этого закупили еще несколько новых автобусов.