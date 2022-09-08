Кражи, грабеж, угон авто: за сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 26, из них 5 краж, 1 грабеж, 1 угон, 5 случаев незаконного оборота наркотиков. Проведено 9 обысков.

В Советском районе мужчина, находясь на территории земельного участка в поселке Юбилейный, украл металлическую бочку стоимостью 30 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А в Кондинском районе задержали угонщика, который разобрал замок зажигания и замкнул провода и угнал автомобиля «ВАЗ 2106». Возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен владельцу.

В Нижневартовске 19-летний молодой человек, воспользовался доверием несовершеннолетних 14 и 15 лет. Парни украли 10 банок кофе общей стоимостью больше 4 тысяч рублей. В дальнейшем нарушители продали товар на рынке за 2,5 тысячи рублей. Подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление и содержится в СИЗО Нижневартовска. Раньше он уже был судим за кражу.

Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска установлен подозреваемый, который воспользовался найденной банковской картой и похитил с нее больше 5 тысяч рублей, оплачивая товары в различных магазинах города. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.