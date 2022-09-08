В Югре водитель иномарки не рассчитал скорость и улетел в кювет после заноса

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в ДТП в ХМАО пострадали 2 человека. Одна из аварий произошла 75 км автодороги «Лянторский водозабор – Песчаный – Сытомино» в Сургутском районе.

В УГИБДД России по ХМАО-Югре рассказали, что 35-летний водитель автомобиля «Датсун», двигаясь со стороны Лянтора в направлении поселка Сытомино, не выбрал безопасную скорость движения с учётом дорожных и метеорологических условий. В результате автомобиль занесло в кювет и он опрокинулся. Водитель отделался испугом, а вот не пристёгнутый ремнем безопасности 65-летний пассажир получил травмы.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 9 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 35 водителей и 49 – за нарушение правил перевозки детей.