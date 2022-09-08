Погода в Югре на 8 сентября 2022 года: дождь и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 8 сентября, в Югре облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в Нижневартовском районе сильный дождь, по западной половине местами небольшой дождь, туман. Ветер северо-западный, северный по восточной половине 7-12 м/с, в отдельных районах порывы ветра до 15-17 м/с, по западной половине 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °С, местами по западной половине до - 4 °С. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный по восточной половине 5-10 м/с, в Нижневартовском районе порывы 15-17 м/с, по западной половине 4-9 м/с. Дневная температура воздуха достигнет +8, +13 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем потеплеет до +9, +11 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.