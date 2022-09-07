На территории восточной части Югры ожидается сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В ночь с 7 на 8 сентября, а также на протяжении 8 сентября на территории восточной части Югры ожидается плохая погода. По прогнозам синоптиков, в Нижневартовске и Нижневартовском районе прогнозируются сильные дожди, а также усиление ветра до 17 м/с.

Синоптики рекомендуют жителям Югры соблюдать осторожность. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону 112.

Напомним, мы писали о том, как в январе 2022 года в Сургуте сильный ветер повалил две новогодние елки. Из-за аномального ветра людям советовали оставаться дома.