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Происшествия7 сентября 2022 15:20

На территории восточной части Югры ожидается сильный ветер

Синоптики рекомендуют жителям Югры соблюдать осторожность
Виктория Терина
На территории восточной части Югры ожидается сильный ветер

На территории восточной части Югры ожидается сильный ветер

Фото: Юлия Кучеренко

В ночь с 7 на 8 сентября, а также на протяжении 8 сентября на территории восточной части Югры ожидается плохая погода. По прогнозам синоптиков, в Нижневартовске и Нижневартовском районе прогнозируются сильные дожди, а также усиление ветра до 17 м/с.

Синоптики рекомендуют жителям Югры соблюдать осторожность. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону 112.

Напомним, мы писали о том, как в январе 2022 года в Сургуте сильный ветер повалил две новогодние елки. Из-за аномального ветра людям советовали оставаться дома.