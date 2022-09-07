Фото: главный портал Сургутского района

В Югре электрики спасли кошку, которая четыре дня просидела на дереве. А поспособствовали этому глава местной администрации Вячеслав Поздняков. Он попросил помочь электриков из МУП "СРЭС" Сургутского района, пишет "Вестник Сургутского района".

Несколько дней кошка по имени Маркиза не могла сама спуститься на землю. Её хозяйка также не могла ничего предпринять и в первые дни просто с растущим отчаянием наблюдала за происходящим. Первые попытки обратиться в чрезвычайные службы результата не дали.

- Звонили в МЧС, в пожарную охрану, в пожарно-спасательную охрану, но нам везде отказали. А хозяйка кошки - пенсионерка, ей 80 с лишним лет. Вот она четыре дня вокруг дерева днем и ночью ходила, плакала, - рассказала внучка владелицы кошки.

Но благодаря помощи главы администрации и электриков кошка чувствует себя хорошо.