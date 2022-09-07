В Нижневартовске запланировано строительство сразу четырех крупных спортивных объектов

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске в ближайшей время запланировано строительство сразу четырех крупных спортивных объектов. Вопросы связанные с их возведением обсудили во время рабочего совещания представители администрации муниципалитета с директором Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры Сергеем Артамоновым.

Власти города уже ищут подрядчика для строительства Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, который разместится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга».

По проекту на трех гектарах земли должны появиться здания административно-бытового назначения, лыжероллерная трасса, а также стадион для стрельб.