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Общество7 сентября 2022 13:15

В Нижневартовске запланировано строительство сразу четырех крупных спортивных объектов

Власти города уже ищут подрядчика для строительства Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем
Виктория Терина
Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске в ближайшей время запланировано строительство сразу четырех крупных спортивных объектов. Вопросы связанные с их возведением обсудили во время рабочего совещания представители администрации муниципалитета с директором Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры Сергеем Артамоновым.

Власти города уже ищут подрядчика для строительства Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, который разместится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга».

По проекту на трех гектарах земли должны появиться здания административно-бытового назначения, лыжероллерная трасса, а также стадион для стрельб.