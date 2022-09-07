На ключевом энергоузле северо-запада Югры успешно завершили ремонт

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«Россети Тюмень» завершили ремонт подстанции 220 кВ «Хора» в Ханты-Мансийском автономном округе стоимостью порядка 6 млн рублей. Энергетики провели высоковольтные испытания конденсаторов связи и ограничителей перенапряжения, выполнили текущий ремонт и техническое обслуживание 2 силовых автотрансформаторов, 3 открытых распределительных устройств, а также системы релейной защиты и автоматики.

Также специалисты произвели замену 39 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на современные полимерные. Новое оборудование, произведенное в России, обладает высокими показателями термостойкости, механической прочности и устойчивостью к перенапряжениям.

Отметим, подстанция «Хора» мощностью 250 МВА стратегически важна для северо-запада Югры: она задействована в питании электроэнергией объектов геологоразведки и нефтяных месторождений «Сургутнефтегаза», «Транснефть-Сибирь», «РН-Няганьнефтегаза», «Няганьнефти», а также 3,5 тысяч жителей поселка Талинка. Кроме того, через нее осуществляется транзит и перераспределение электроэнергии от Няганской ГРЭС в энергосистемы Югры, Тюменской и Свердловской областей.