Фото: Международный аэропорт "Сургут" им. Ф. Салманова

Власти Югры собираются провести реконструкцию аэропорта Сургута. Об этом сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Глава региона рассказала о планах на рабочей встрече с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Юрием Кудрявцевым.

- Готовим решение по реконструкции аэропорта Сургута, где наибольший пассажиропоток, в том числе по международным направлениям, – сообщила Наталья Комарова.

По словам губернатора, сейчас заканчивается ремонт аэровокзала Ханты-Мансийска и на очереди – аэропорт Нижневартовска.

- Стараемся оперативно реагировать на все запросы, принимать необходимые решения, чтобы югорчане имели возможность пользоваться прямыми линиями международного сообщения, – добавила губернатор.

Вопрос реконструкции сургутского аэровокзала обсуждается уже на протяжении нескольких лет. В 2021 году глава региона сообщила, что сроки работ перенесены в связи с пандемией.