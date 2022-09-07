В Югре врачи спасли ребенка беременной женщины с опухолью головного мозга Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте бригада медиков травматологического центра и центра охраны материнства и детства прооперировали беременную женщину с опухолью головного мозга.

- 28-летняя пациентка поступила на госпитализацию в нейрохирургию травматологического центра Сургута на сроке гестации 28 недель 4 дня. Для решения вопроса о дальнейшем лечении пациентки собрали консилиум. Специалисты учли все возможные риски для матери и ребенка и приняли решение проводить операцию кесарево сечение - рассказали в Департаменте здравоохранения.

Врачи решили вопрос с хирургическим лечением соматического заболевания, а согласие на операцию дали родственники беременной женщины. После детального обследования женщине сделали кесарево. Благодаря профессионализму врачей на свет появилась девочка весом 1 160 гр. Малышку сразу же доставили в отделение детской реанимации центра.

Матерью сейчас занимаются специалисты нейрохирургического отделения травматологической больницы.