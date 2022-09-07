Югорчанка потеряла 1,5 миллиона деньги, поверив аферистам
Фото: Юлия Кучеренко
В Югре из-за мошенников пострадала 57-летняя жительница Белого Яра. Женщина рассказала, что под разными предлогами злоумышленники выманили у нее больше 1,5 миллионов рублей.
На одном из сайтов северянка увидела информацию о заработке на инвестициях и оставила заявку, чтобы с ней связались. Через некоторое время ей предложили поучаствовать в торгах на биржевом рынке, а также зарегистрировать личный кабинет. Для начала женщина перевела небольшую сумму и ставка сыграла, в личном кабинете она увидела прибыль. После чего, брокер потребовала увеличить сумму вложений, но из-за отсутствия денег, ей пришлось оформить несколько кредитов, и переслать их мошенникам.
Спустя некоторое время женщина хоте вести заработанныденьги, но для этого необходимо было оплатить комиссию, что она и сделала. Денег женщина так и не получила, так как брокер перестала выходить на связь.
Таким образом, в течение 9 месяцев женщина совершила 19 переводов на электронные кошельки и абонентские номера, и лишилась более 1 миллиона 520 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело