В Нягани хозяйка заплатит 50 тысяч рублей компенсации за нападение собаки на ребенка Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Нягани помогла ребенку получить компенсацию за укус собаки.

Как сообщили в ведомстве, в ноябре 2021 года в Нягани на несовершеннолетнюю девочку напала собака, принадлежащая местной жительнице. Пострадавшая получила травмы и попала в больницу.

- В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу - уточнили в окружной прокуратуре.

Прокурор города обратился в суд с иском, чтобы взыскать с владельца собаки моральный вред, причиненный в результате нападения на несовершеннолетнюю.

Суд удовлетворил заявленные требования и взыскал с хозяйки собаки 50 тысяч рублей.