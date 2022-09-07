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Происшествия7 сентября 2022 8:23

В Нягани хозяйка заплатит 50 тысяч рублей компенсации за нападение собаки на ребенка

Ребенку после укуса животного пришлось лечится в больнице
Виктория Терина
В Нягани хозяйка заплатит 50 тысяч рублей компенсации за нападение собаки на ребенка

В Нягани хозяйка заплатит 50 тысяч рублей компенсации за нападение собаки на ребенка

Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Нягани помогла ребенку получить компенсацию за укус собаки.

Как сообщили в ведомстве, в ноябре 2021 года в Нягани на несовершеннолетнюю девочку напала собака, принадлежащая местной жительнице. Пострадавшая получила травмы и попала в больницу.

- В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу - уточнили в окружной прокуратуре.

Прокурор города обратился в суд с иском, чтобы взыскать с владельца собаки моральный вред, причиненный в результате нападения на несовершеннолетнюю.

Суд удовлетворил заявленные требования и взыскал с хозяйки собаки 50 тысяч рублей.