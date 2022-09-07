Коронавирус в Югре, последние новости на 7 сентября 2022 года: заразились еще 433 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 226 378 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 433 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 144, Нижневартовске - 76, Ханты-Мансийске - 42, Нефтеюганске - 24, Нягани - 14, Сургутском районе - 15, Советском районе - 1, Урае - 1, Нефтеюганском районе - 9, Мегионе - 16, Когалыме - 4, Югорске - 1, Кондинском районе - 24, Октябрьском районе - 2, Радужном - 1, Нижневартовском районе - 13, Березовском районе - 16, Лангепас - 30.

На момент выявления у 419 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 обнаружена пневмония, у 7 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 411 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 193 человек, всего прошли обследование 3 432 641.

За весь период от COVID - умерли 2 561 человек. За сутки выписались по выздоровлению 1 207 человек, за весь период пандемии вылечились 217 346 югорчан.