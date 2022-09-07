В Сургуте вдоль дорог появятся оцинкованные ограждения

Фото: Администрация Сургута

На пересечении улиц Аэрофлотская – Крылова в Сургуте установили ограждения нового типа. Это современные конструкции из оцинкованного металла серого цвета. Об этом сообщили в администрации города.

По словам специалистов, такие ограждения более прочные и устойчивые к низким температурам. Обновление пешеходных ограждений вдоль улично-дорожной сети производится по поручению Главы Сургута Андрея Филатова. Всего в этом году возле дорог и тротуаров установят почти шесть тысяч погонных метров ограждений. Они появятся на улице Профсоюзов, Чехова, 30 лет Победы (от развязки № 4 «Кольцо ГРЭС» до пр. Пролетарского), Губкина, Юности, Ленина и Набережный.

Как уточнили в администрации, основная задача - привести внешний облик Сургута к единому стилю. Ограждения демонтированы с улиц Сургута и пройдут проверку на предмет их соответствия техническим характеристикам. Большую часть конструкций, которые можно восстановить, отремонтируют, покрасят и смонтируют на других улицах города уже этой осенью. Остальные конструкции поставят в следующем году.