В Сургуте две иномарки не поделили перекресток: есть пострадавшие

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре в результате столкновения двух иномарок пострадали два жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Авария произошла на регулируемом перекрестке «проспект Набережный – Нефтяников – Береговая» в Сургуте. По данным ведомства, 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю «Мерседес», движущемуся во встречном направлении. В результате 2 пассажира «Фольксваген», жители Санкт-Петербурга, получили травмы. Водители не пострадали.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 8 пьяных водителей, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 32 водителя и 130 – за нарушение правил перевозки детей.

По информации окружной Госавтоинспекции с начала года на дорогах региона зарегистрировано 174 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков, в которых 2 человека погибли и 259 – получили травмы.