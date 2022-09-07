Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло начинают подавать в детские сады, школы, медицинские учреждения.

- Подача тепла в объекты социальной инфраструктуры возобновляется по заявкам руководителей. По состоянию на 6 сентября в ресурсоснабжающую организацию поступило 98 заявок. Из них 50 уже отработано. Мероприятия по запуску тепла проводятся планомерно, без сбоев, – рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

Тепло в жилые дома будет поступать в соответствии с температурой воздуха. Точной даты не установлено. Отопительный сезон должен начаться, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне ниже восьми градусов. По предварительным данным, в домах вартовчан батареи начнут накаляться на следующей неделе.