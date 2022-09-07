Восьмилетний мальчик из Сургута завоевал золото на Первенстве мира по русским шашкам

Фото: Администрация Сургута

Сургутянин Алексей Сусидко завоевал золото на Первенстве мира по русским шашкам среди юношей и девушек в Болгарии. Об этом сообщили в администрации Сургута.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 стал лучшим в дисциплине «русские шашки». Алексей занял первое место среди детей 8 лет, но несмотря на возраст это уже не первая его международная победа. В прошлом году югорчанин стал трехкратным серебряным призером Первенства мира по шашкам.

Тренирует мальчика его отец - Сергей Сусидко, председатель окружной и городской федерации шашек. Перед чемпионатом они много готовились и посвящали тренировкам по два часа в день утром и вечером. Хорошие результаты Алексей показал еще в двух дисциплинах. В дисциплине рапид – быстрые шашки занял седьмое место, и пятое — в блице – молниеносные шашки.