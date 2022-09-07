Погода в Югре на 7 сентября 2022 года: по осеннему прохладно Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 7 сентября, в Югре будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем в Нижневартовском районе порывы до 15 м/с. Температура ночью +1, +6 °С, днем +8, +13 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем +10, +12 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.