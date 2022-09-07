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Общество7 сентября 2022 2:40

Погода в Югре на 7 сентября 2022 года: по осеннему прохладно

Одевайтесь по погоде
Виктория Терина
Погода в Югре на 7 сентября 2022 года: по осеннему прохладно

Погода в Югре на 7 сентября 2022 года: по осеннему прохладно

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 7 сентября, в Югре будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем в Нижневартовском районе порывы до 15 м/с. Температура ночью +1, +6 °С, днем +8, +13 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем +10, +12 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре