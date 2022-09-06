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Происшествия6 сентября 2022 15:06

В Лангепасе продавца одного из магазинов обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетним

Уголовное дело передано в суд
Виктория Терина
В Лангепасе продавца одного из магазинов обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетним

В Лангепасе продавца одного из магазинов обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетним

Фото: Татьяна Коркина

В Лангепаса продавца одного из магазинов обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетним.

Как рассказали в окружной прокуратуре, продавец ранее привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, но наказание в виде штрафа не привело к ее исправлению, и женщина вновь продала алкоголь подростку. Во время очередной продажи обвиняемую задержали полицейские.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что главный прокурор Югры велел выявить все точки, где производят некачественный алкоголь.