В Лангепасе продавца одного из магазинов обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетним Фото: Татьяна Коркина

В Лангепаса продавца одного из магазинов обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетним.

Как рассказали в окружной прокуратуре, продавец ранее привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, но наказание в виде штрафа не привело к ее исправлению, и женщина вновь продала алкоголь подростку. Во время очередной продажи обвиняемую задержали полицейские.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что главный прокурор Югры велел выявить все точки, где производят некачественный алкоголь.